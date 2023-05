I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Croce rossa: Rocca, oggi celebriamo umanità in azione e realtà che mi ha plasmato per sempre - Donare sé stessi per aiutare chi è più vulnerabile, chi è in difficoltà e vive nelle tante zone grigie della nostra società, "è la cifra distintiva di donne uomini molto speciali, cui va il riconoscimento e la gratitudine di tutti: i volontari della Croce Rossa". Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna rossa. "Ho dedicato gran parte della mia vita - aggiunge - all'organizzazione umanitaria più grande del mondo, servendola con tutto l'impegno e la passione di cui sono capace. È stata un'esperienza che mi ha plasmato e reso quello che sono oggi. Tuttavia, dalla Croce Rossa e Mezzaluna rossa, anche e soprattutto nei momenti più complessi e difficili, ho ricevuto sempre molto più di quanto io sia stato in grado di donare. L'8 maggio ricorre, in occasione della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell'umanitarismo moderno, la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna rossa. È l'occasione - spiega Rocca - per celebrare l'abnegazione e il costante spirito di servizio dei 14 milioni di volontari delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna rossa in tutto il mondo, di cui oltre 150.000 nel nostro Paese quali parte integrante del sistema di Protezione civile". "È doveroso e importante - prosegue il presidente della Regione Lazio - festeggiare questo straordinario e costante esempio di umanità, dimostrato sul campo nei contesti più diversi e in ogni scenario mondiale: dal contrasto alla pandemia da Covid-19, al recente conflitto in Ucraina. Senza dimenticare le molteplici iniziative che la Croce Rossa ogni giorno mette in campo per alleviare le sofferenze e abbattere muri di emarginazione sociale: dalla donazione del sangue alle prestazioni sanitarie, fino a un'assistenza globale per chi vive momenti di fragilità personale. L'umanità - sottolinea - è il primo dei principi cui rispondono queste straordinarie donne e uomini, capaci di essere presenti ovunque per chiunque e farsi, letteralmente, umanità in azione. Al presidente della Cri, l'amico Rosario Valastro, ribadisco l'importanza di una sempre maggiore collaborazione fra la Regione Lazio e la Croce Rossa per contrastare, insieme, istituzioni e Terzo settore, le sempre più profonde e inaccettabili disuguaglianze e zone d'ombra della società. Il Lazio c'è e farà la sua parte", conclude Rocca. (segue) (Rer)