I fatti del giorno - Roma (5)

22 luglio 2021

- Giubileo: Gualtieri, secondo Dpcm novellerà il primo, avremo unico atto per interventi - A breve verrà siglato il secondo Decreto della presidenza del consiglio dei ministri inerente agli interventi a Roma per il Giubileo del 2025. Il documento aggiornerà quello precedente, il Dpcm di dicembre scorso, e quindi ci sarà un unico atto inclusivo di tutti gli interventi programmati per l'evento giubilare a Roma, nell'area della Città metropolitana e nelle altre province del Lazio. Lo ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nel corso della commissione capitolina Giubileo presieduta da Dario Nanni di Azione. Quello che sarà firmato a breve "sarà un Dpcm che novellerà il primo e quindi avremo un unico Dpcm che integra il primo e include anche gli interventi di Città metropolitana e delle province di Viterbo e Frosinone. Ho trasmesso il testo del Dpcm e lo presenteremo dopo i passaggi istituzionali", ha chiarito il sindaco. "Da dicembre scorso sono sopravvenute novità importanti - ha detto Gualtieri -. I ritardi dovuti allo scoglimento anticipato delle camere e la transizione di alcuni mesi hanno prodotto un rallentamento degli atti necessari a far partire gli interventi, un effetto collaterale delle vicende politiche di cui nessuno ha colpa ma si è lavorato con grande intensità per recuperare il tempo perduto. Siamo alla vigilia del secondo Dpcm: nella veste di commissario ho già trasmesso la proposta - ha spiegato il sindaco -. I tempi sono molto stretti, è necessario un grande sforzo organizzativo e una grande coesione istituzionale: c'è una forte collaborazione a tutti i livelli nella consapevolezza dell'importanza di questa sfida". (Rer)