I fatti del giorno - America latina

- Bolivia: muore a 84 anni il militare che arrestò Ernesto "Che" Guevara - È morto a 84 anni il generale Gary Prado Salmon, il militare boliviano che nel 1967 riuscì a catturare Ernesto "Che" Guevara, eroe della Rivoluzione cubana. Prado Salmon, che era da settimane ricoverato in ospedale per problemi renali, è deceduto sabato, ha fatto sapere il figlio sulle reti sociali. Nel 1967, anno della cattura di Guevara, Pedro Salmon fu dichiarato Eroe nazionale dal Parlamento boliviano, come riconoscimento del suo impegno nella difesa del territorio nazionale contro la brigata comunista Nancahuazù. Tanto la moglie quanto il figlio dell'ex generale, Maria del Carmen Morales de Prado e Gray Prado Arauz, hanno denunciato la mancanza degli onori militari in occasione del funerale. A marzo del 2022 era morto Mario Teran Salazar, il soldato che aveva eseguito l'ordine di fucilare il "Che". (segue) (Res)