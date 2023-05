© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: Boric su elezioni Costituente, destra non ripeta nostri errori e lavori ascoltando tutti - Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha riconosciuto la vittoria del conservatore Partito Repubblicano (Pr) alle elezioni per l'Assemblea costituente esortandolo a non commettere "gli stessi errori" della sinistra, che non seppe completare il progetto di riforma della Carta. "Voglio invitare da subito il Partito repubblicano, che ha ottenuto una maggioranza indiscutibile a non commettere gli stessi errori che abbiamo commesso noi", ha detto Boric commentando lo scrutinio che ha assegnato al Pr 22 dei 50 seggi in palio. "Il presidente ha riconosciuto che il precedente tentativo di riforma, tra i punti cruciali della sua agenda di riforme è "fallito" per l'incapacità "di ascoltare chi la pensava in modo differenze". L'obiettivo dell'Assemblea costituente "non può essere quello della vendetta, ma di mettere il Cile e la sua gente davanti agli interessi di partito". Il nuovo organismo "avrà la responsabilità repubblicana di fare di queste esperienze una lezione perché la storia non si ripeta e si arrivi a redigere un testo che rappresenti la grande maggioranza del Paese", ha aggiunto. (segue) (Res)