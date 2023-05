I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il peronista Ricardo Quintela ha mantenuto l'incarico di governatore de La Rioja, provincia nordoccidentale dell'Argentina. Quintela - candidato della coalizione Fronte di tutti (Fdt) dell'attuale presidente, Alberto Fernandez -, ha ottenuto il 48,08 per cento dei voti, contro il 30,33 per cento di Felipe Alvarez, candidato della coalizione di centrodestra Insieme per il cambio (Jxc). Terzo con solo il 14,81 per cento dei consensi, si qualifica Martin Menen, di La libertà avanza, il partito con cui l'economista "anti-casta" Javier Milei sta preparando una corsa alla presidenza del Paese. La vittoria della coalizione di centrosinistra, importante visto il momento complicato che sta vivendo a livello nazionale, sarà salutata dallo stesso presidente Fernandez, atteso oggi a una visita nella provincia, al fianco del ministro delle Opere pubbliche Gabriel Katopodis. Con circa 400 mila abitanti, La Rioja è la quarta provincia meno popolata del Paese, sulle 23 totali. La Rioja, la cui città capoluogo porta lo stesso nome, si trova al confine con il Cile, in una zona in gran parte montagnosa, ed ha nella viticoltura e negli oliveti i principali asset economici.