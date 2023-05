Riforme: Sbrollini (Azione-Iv), si scrivono insieme, questo fanno i riformisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme costituzionali "si scrivono insieme. Italia viva andrà domani all'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentando le sue proposte: il sindaco d'Italia, con l'elezione diretta del capo del governo e il doppio turno, e il superamento del bicameralismo paritario". Lo afferma, in una nota, la senatrice del gruppo Azione-Italia viva, Daniela Sbrollini. "Questo è ciò che fanno i riformisti: dialogano, senza arroccarsi su posizioni conservatrici - continua la parlamentare -. Di persone che la pensano così ce ne sono tante, in tutti gli schieramenti. C'è uno spazio politico di elettori che si sentono a disagio, schiacciati tra una destra nazionalista e una sinistra identitaria. Per questo stiamo lavorando alla costruzione di un campo largo riformista, che raccolga tutte le forze democratiche e popolari, e si apra anche ai riformisti degli altri gruppi, per dare loro una casa comune". (Com)