Ue: Salvini, Timmermans guidato da ideologia, nel 2024 in Commissione persone meno nemiche dell'Italia

23 luglio 2021

- Non si possono mettere milioni di lavoratori e migliaia di imprenditori "in mano a un commissario come Timmermans (il commissario europeo per il clima e del Green Deal europeo Frans Timmermans ndr.) che è quanto di meno pragmatico, concreto e sensato ci sia a livello di Commissione europea ed è unicamente guidato da ragionamenti ideologici che poco hanno a che fare con lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, in collegamento con l'evento "Mobilita 2035, tra ideologia e realtà", organizzato da Federmotorizzazione a Palazzo Lombardia. "Conto che l'anno prossimo in Commissione europea ci siano persone meno ideologizzate, meno nemiche dell'Italia e più equilibrate", ha concluso il ministro. (Rem)