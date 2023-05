Sindacati: Cgil Roma e Lazio, oggi evento su 131 anni costituzione Camera lavoro nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono passati quasi 131 anni "dalla costituzione della Camera del lavoro di Roma, l'8 maggio 1892. Una ricorrenza che non si riduce a un semplice anniversario ma che vuole diventare l'occasione per mantenere viva la memoria della nostra organizzazione e, con essa, i valori intorno ai quali ruota il nostro quotidiano agire. La storia della Camera del Lavoro di Roma si intreccia infatti indissolubilmente con quella di Roma capitale d'Italia, la cui costituzione risale ad appena 21 anni prima, il primo luglio 1871, condividendone le alterne vicende". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Per questo - continua la nota - abbiamo organizzato per oggi, 8 maggio, una giornata di riflessione sul ruolo della Cgil romana nei suoi 131 anni di storia. L'appuntamento è alle ore 15, presso la sala Giuseppe Di Vittorio della Cgil nazionale. I lavori, che saranno cooordinati dal responsabile del Centro Studi della Cgil regionale, Eugenio Ghignoni, proseguiranno con le relazioni di Giuseppe Sircana, storico, Ilaria Romeo, responsabile dell'Archivio Storico della Cgil Nazionale, Carlo Felice Casula, professore emerito di Storia contemporanea dell'Università degli Studi Roma Tre e Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio. Concluderà i lavori, Fulvio Fammoni, presidente della Fondazione Di Vittorio", conclude la Cgil di Roma e del Lazio. (Com)