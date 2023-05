Nigeria: 58 ostaggi tratti in salvo nello Stato di Kogi, uno è morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 58 persone che erano state rapite e tenute in ostaggio da bande criminali nello Stato centrale di Kogi, in Nigeria, sono state liberate. Il salvataggio, ha riferito un portavoce della polizia alla stampa locale, è stato frutto di un'operazione congiunta condotta con i gruppi di difesa di volontari locali nella foresta di Udulu. Durante l'operazione, uno degli ostaggi è morto mentre diversi membri della banda di rapitori sono stati feriti ma sono riusciti a fuggire. Non è chiaro per quanto tempo i gli ostaggi siano stati detenuti. Il presidente eletto Bola Tinubu - che presterà giuramento il prossimo 29 maggio - deve affrontare diverse serie sfide per la sicurezza, tra cui rapimenti a scopo di riscatto, diventati comuni in diversi Stati del Paese durante il periodo in carica di Muhammadu Buhari. (Res)