Siria: bombardata zona lungo il confine occidentale con la Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con l’annuncio da parte della Giordania dell’avvio di un’operazione militare all’interno del territorio della Siria, all’alba di questa mattina, un bombardamento ha colpito l’area del bacino di Yarmouk, nella campagna occidentale di Deraa, al confine tra i due Paesi. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che non ci sono informazioni ufficiali che indichino che a sferrare l’attacco sia stata la Giordania. Ad ora, inoltre, non ci sono segnalazioni neppure di danni materiali, né di morti o feriti. Amman aveva precedentemente annunciato che avrebbe colpito le postazioni per il traffico di stupefacenti in territorio siriano, in coordinazione con le autorità di Damasco. (Res)