Agroalimentare: Coldiretti, settore cibo sale a 580 miliardi nel 2022

- Il cibo ha registrato un valore di 580 miliardi di euro nel 2022, diventandola prima ricchezza dell'Italia nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell'inaugurazione di Tuttofood a Milano che si apre nello spazio della Coldiretti - Padiglione 1 - Stand A13 -D34 con l'apertura del Salone del cibo italiano sotto attacco per conoscere dal vivo le minacce al cibo tricolore. Il Made in Italy a tavola vale oggi quasi un quarto del Pil nazionale e, dal campo alla tavola, vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio" sottolinea Coldiretti. Un balzo del +15 per cento è record storico per le esportazioni alimentari Made in Italy nel 2023 secondo l'analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero relativi ai primi due mesi dell'anno che vedono le esportazioni alimentari in aumento sul record annuale di 60,7 miliardi fatto registrare nel 2022. Coldiretti spiega che tra i principali Paesi, ad essere cresciute di più nel 2023 sono le esportazioni alimentari in Francia, con un balzo del 24 per cento davanti alla Germania (+19 per cento), agli Stati Uniti (+15 per cento), e alla Gran Bretagna (+12 per cento). (segue) (Com)