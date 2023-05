Scuola: Valditara, protocollo con Coldiretti per introduzione educazione alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo firmato un protocollo sabato scorso con Coldiretti che prevede l'introduzione dell'educazione alimentare a partire dalle scuole elementari per insegnare a mangiare sano”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso della terza puntata della video-rubrica "Il ministro risponde". “Nel protocollo – ha proseguito – c'è anche il tema delle mense a km zero: vogliamo che puntino su prodotti del territorio, sani, certificati, di qualità". “C'è una preoccupazione molto forte per la salute dei nostri giovani", ha aggiunto, anche perché "purtroppo l'obesità sta aumentando", il che significa stili alimentari non sani. Del resto, ha concluso il ministro, “siamo un Paese con una straordinaria produzione alimentare, di prodotti agricoli”.(Rin)