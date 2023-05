Libia: ambasciatore Usa, ripristino unità migliorerà sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino dell'unità, della stabilità e della sovranità in Libia rafforzerà la sicurezza regionale in tempi difficili. Lo ha detto l'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, dopo un incontro con il presidente dell'Autorità di transizione in Ciad, Mohamed Idriss Deby, nella capitale N'Djamena avvenuto il 5 maggio e di cui si ha notizia da ieri sera. Secondo la presidenza ciadiana, l'incontro è "la prova della disponibilità di N'Djamena e Washington a lavorare in sinergia per il ritorno della pace e della stabilità in Libia dopo una guerra durata più di dieci anni". Norland ha espresso, in un messaggio pubblicato dall'ambasciata statunitense sul proprio profilo Twitter la sua gratitudine "al presidente Deby per il sostegno al processo politico facilitato dalle Nazioni Unite nel Paese vicino, la Libia". Secondo Norland, il ritorno della stabilità in Libia “assicurerà che il territorio libico non venga utilizzate dalle parti interessate per alimentare conflitti o seminare instabilità nella regione". (Lit)