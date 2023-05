Difesa: Libia, capi di Stato maggiore della Marina dell’est e dell’ovest di riuniscono a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città libica di Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica, ha ospitato per tre giorni gli incontri dei capi di stato maggiore della Marina militare nell'est e nell'ovest del Paese. Secondo il sito web “Ean Libya”, la riunione rientra nell'ambito degli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per unificare le Forze armate della Libia. In particolare, una delegazione guidata dal capo di Stato maggiore della Marina militare con sede a Tripoli, generale Noureddine al Boni, ha fatto visita al quartier generale dello Stato maggiore della Marina militare a Bengasi per colloqui, tra le altre cose, sullo sviluppo dei piani amministrativi e procedurali per arrivare all’unificazione delle due forze armate. (segue) (Lit)