Romania: Kelemen Hunor rieletto presidente dell'Unione democratica dei magiari

- Kelemen Hunor è stato rieletto presidente dell'Unione democratica dei magiari (Udmr) per il quarto mandato. Degli 835 delegati presenti, 653 hanno votato a favore di Hunor, mentre sette voti sono stati invalidati e gli altri si sono astenuti. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agerpres". Nel programma con cui ha vinto il nuovo mandato, Hunor ha commentato che l’ambiente sociale, politico ed economico in Romania è in continua evoluzione, e gli ungheresi della Transilvania "devono trovare una strada in questo mondo che cambia e devono costruirne una loro stessi, per avere successo come individui, come comunità, come ungheresi qui nella loro terra natale". "Abbiamo sempre detto che vogliamo prosperare nella nostra terra natale come comunità ungherese, preservando e ricreando la nostra identità con i suoi elementi, ma non è sufficiente. Dobbiamo rendere questo Paese un posto in cui valga la pena vivere”, ha aggiunto Hunor.(Rob)