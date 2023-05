Russia: Medvedev, schiacceremo il mostruoso neonazismo di Bandera in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia schiaccerà in Europa il “mostruoso neonazismo” di Stepan Bandera, leader dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini e fondatore dell'Esercito insurrezionale nella prima metà del Novecento. Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. “Ricordo ai cittadini dei Paesi che ora stanno combattendo contro la Russia che più di un milione di militari sovietici hanno dato la vita per liberare l’Europa dal fascismo, ma oggi i leader occidentali hanno la memoria molto corta”, ha osservato Medvedev. “Ricorderemo sempre gli eroi della Seconda guerra mondiale, il nostro Paese ha sradicato il fascismo nel 1945. Non c’è dubbio che oggi in Europa schiacceremo il mostruoso neonazismo di Bandera”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.(Rum)