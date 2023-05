Imprese: Area a supporto della formazione d’eccellenza con CyberchallengeIT

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra nel vivo il progetto CyberchallengeIT sostenuto da Area Spa per supportare la formazione delle giovani e giovanissime eccellenze italiane. L’azienda hi-tech varesina, leader nello sviluppo di sistemi tecnologici nel campo della cyber intelligence ha recentemente rinnovato il proprio impegno sulla formazione e dal 2020 CyberChallenge -organizzato dal Cybersecurity National Lab del Cini, con il supporto dell’Acn–Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e con il contributo del Mur–ministero dell’Università e della ricerca - è stato riconosciuto dal ministero dell'Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze; attraverso questi progetti, il ministero individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Il percorso formativo per i futuri professionisti della sicurezza informatica è iniziato a febbraio e la partecipazione attiva di Area è ai nastri di partenza. Diversi, infatti, sono gli atenei che hanno accolto la proposta dei responsabili dell’azienda varesina che vedrà i vertici della Ricerca e sviluppo di Area approfondire con gli studenti temi ad altissima specializzazione. (segue) (Com)