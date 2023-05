Uzbekistan: presidente Mirziyoyev annuncia elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha indetto elezioni presidenziali anticipate dopo l'approvazione di una nuova Costituzione in occasione del referendum dello scorso 30 aprile. Lo rende noto la presidenza di Tashkent, secondo cui il capo dello Stato ha firmato questa mattina il relativo decreto. In base alle novità contenute nella nuova Costituzione, il mandato del presidente dell'Uzbekistan è esteso da cinque a sette anni e Mirziyoyev, pur avendo già conquistato due mandati quinquennali nel 2016 e nel 2021, può ricandidarsi per un nuovo incarico. "Utilizzando i poteri concessi al presidente dall'articolo 128 della Costituzione aggiornata, ho firmato un secondo importante decreto che prevede la convocazione di elezioni presidenziali nel nostro Paese prima del previsto", ha detto Mirziyoyev nel corso di un incontro con i leader dei partiti politici, i presidenti delle due camere del parlamento, le autorità giudiziarie e altre personalità pubbliche. L'attuale presidente è salito al potere tramite elezioni anticipate nel dicembre del 2016 a tre mesi dalla morte di Islam Karimov, che aveva guidato l'Uzbekistan dal 1989. (Res)