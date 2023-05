Imprese: torna il Luiss Career Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duemila laureandi e laureati, più di 220 tra le più importanti aziende e studi professionali e due giorni fitti di incontri tra domanda e offerta di lavoro. È il Luiss Career Day: l'evento dedicato agli studenti e agli Alumni dell'Università con il mondo Finance, Consulting, Corporate e Legal. Lunedì 8 e martedì 9 maggio il Campus di Viale Romania torna protagonista dell'appuntamento annuale che consentirà di informarsi, candidarsi e sostenere colloqui di lavoro con le principali multinazionali, aziende e professionisti che cercano giovani talenti. Sarà un'occasione unica per la comunità studentesca dell'Ateneo intitolato a Guido Carli di accedere al mercato del lavoro. Le aree professionali per le quali si registra un maggior numero di offerte, secondo il Career Service della Luiss, sono oggi legate ai settori dell'Amministrazione Finanza e Controllo, delle Risorse umane, del Data Science e del Marketing. Intercettare aspettative e aspirazioni dei giovani di oggi risulta, inoltre, strategico se si considera che gli appartenenti alla generazione Z entro il 2025 costituiranno il 27 per cento della forza lavoro. (segue) (Rin)