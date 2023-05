Università: Sala, per alloggi e studentati diventa più facile se si trovano fondi statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione tra Comune e Rettori in programma per giovedì “Io ci sarò, e abbiamo chiesto ad alcuni rettori di esserci. È chiaro che in questo momento c’è attivismo sia in chi gli studentati li fa e anche nelle università, ma la verità è che se si riescono a trovare fondi statali diventa tutto più facile”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del Forum del Cibo alla Fondazione Feltrinelli, parlando della riunione in programma per giovedì per affrontare la crisi degli alloggi per studenti a Milano, al centro delle cronache dopo l’inizio della protesta di Ilaria Lamera davanti al Politecnico. “Io voglio sentire tutti – ha proseguito Sala - per capire se ci sono idee per come si po accelerare. Il Comune può, non costruire, ma dare condizioni di favore a chi fa studentati, in termini di oneri di urbanizzazione, possiamo ragionare su tutto quello che è nelle nostre mani”. “Dovrebbe sentirlo il governo questo tema”, ha aggiunto Sala, perché “è chiaro che Milano in questo anticipa anche un po’ i problemi. Io con i miei colleghi sindaci ne vedo tanti con una pressione enorme da questo punto di vista. È un problema che troviamo un po’ ovunque”. “Di università in Italia di valore non è che ce ne siano tantissime – ha concluso -, è naturale che vogliano venire a Milano, noi il problema lo abbiamo ma mi sembra che si stia diffondendo rapidamente”. (Rem)