Energia: Germania, governo vuole costituire rete globale per l'idrogeno

- Il governo federale vuole costituire una “rete globale” per garantire alla Germania l'approvvigionamento di idrogeno mediante “partenariati, accordi e alleanze”. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Secondo Julia Terrapon-Pfaff dell'Istituto per il clima, l'ambiente e l'energia di Wuppertal, “i partenariati per l'idrogeno sono uno strumento essenziale dalla politica estera energetica” della Germania. Tali intese servono, infatti, ad assicurare l'importazione di questa fonte di energia nel Paese, ma anche ad “aprire mercati per le tecnologie industriali verdi tedesche ed europee”. Secondo la Strategia nazionale per l'idrogeno elaborata dall'esecutivo federale, entro il 2030, la Germania avrà bisogno d 90-110 terawattora all'anno di questo gas. Entro il 2050, la domanda potrebbe aumentare a 380 terawattora.. Si tratta di idrogeno verde, ossia generato da fonti rinnovabili e, per ottenerlo, la Germania sta promuovendo progetti in Brasile, Namibia e Marocco. Con la Norvegia, il governo federale sta pianificando una condotta per l'idrogeno, che dovrebbe entrare in funzione nel 2030. Inoltre, Germania e Canada hanno stipulato una “alleanza per l'idrogeno” che ha l'obiettivo di costituire “una catena di approvvigionamento transatlantica” di questo gas. Le prime consegne dallo Stato nordamericano dovrebbero raggiungere gli impianti tedeschi nel 2025. (Geb)