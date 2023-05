Sardegna: a Sassari una tre giorni per gli Stati Generali del Volontariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giorni per un confronto tra le istituzioni civili e religiose e il mondo del volontariato, aperto a ogni realtà che opera nel Sassarese. Gli “Stati Generali del Volontariato” ssi svolgeranno a Sassari dal 15 al 17 maggio presso la Sala Langiu in via Carlo Felice dalle 16 alle 18. L'iniziativa nasce dalla necessità di un incontro partecipato con il volontariato locale di ogni ordine e grado che opera nel campo del sociale, dei diritti civili, dell’ambiente, della cultura, dell’intrattenimento, e dello sport. Sarà l’occasione per discutere delle difficoltà, delle prospettive, della collaborazione, della costruzione di una eventuale rete, del coinvolgimento, attraverso una profonda riflessione dello stato attuale diretta e senza filtri. (segue) (Rsc)