Italia-Israele: Fontana, vicinanza e comunanza di ideali e valori uniscono i due Paesi (2)

- “Lo Stato di Israele nacque in circostanze storiche assolutamente straordinarie all’indomani dell’immane tragedia della Shoah. E, come è stato efficacemente detto, Israele nasce dai sogni e dalla speranza. A far sì che quei sogni e quella speranza si realizzassero hanno concorso straordinarie personalità, che si sono formate e hanno maturato le loro idee nei dibattiti vivaci e spesso anche aspri svoltisi nella Knesset, che lei, presidente, ha oggi l’onore di presiedere”, ha affermato il presidente della Camera. “Eppure, si può dire che, in diverso modo e con diverse idee, ognuno dei leader espressi dalla democrazia israeliana ha combattuto per la pace, la cui ricerca è un dovere morale per ogni statista e uomo politico. E pace, come diceva un nostro Padre costituente, Piero Calamandrei, significa gettare continuamente ponti, trovare vie di dialogo fattibili e percorribili: non per tradire i propri valori, ma per rispettare quelli degli altri, comprendendoli e trovando quel comun denominatore che lega tutte le persone”, ha detto Fontana, parlando dei valori “della vostra millenaria cultura e dell’umanesimo italiano”. “Molti sono anche i legami commerciali fra il nostro e il vostro Paese, che è all’avanguardia nella ricerca scientifica, nell’alta tecnologia, nella medicina e in tanti altri settori ed è per noi un modello. Nostro compito è quello di custodirli e preservarli”, ha concluso Fontana, ringraziando il presidente della visita. (Res)