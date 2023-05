Riforme: Calderoli, l'opposizione capisca che chi perde le elezioni non ha diritto di veto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allude alla possibile istituzione di una Commissione bicamerale: "Se ci fosse una vera disponibilità dell'opposizione a discutere di riforme, di presidenzialismo, è una possibilità che io stesso sposerei. Ma viste le esperienze del passato, non sono poi così ottimista: nessuna ha mai prodotto risultati. Alla luce delle risposte che verranno date dall'opposizione, si potrà decidere se c'è uno spazio oppure no". E se non ci fosse: "Articolo 138 della Costituzione: il Parlamento approva le modifiche alla Costituzione con due deliberazioni a maggioranza assoluta". Il ministro ha parlato di presidenzialismo. Sul tavolo ci sono anche il semipresidenzialismo e il premierato: "Credo che il proporre all'opposizione le tre possibilità sia assolutamente corretto. Io parlo di presidenzialismo perché è la forma su cui sono più d'accordo". Tornando all'autonomia delle Regioni, Schlein parla di una sua forzatura: "Schlein era la vicepresidente di una Regione, l'Emilia-Romagna, che ha chiesto l'autonomia non solo sottoscrivendo con Gentiloni la pre-intesa su 5 materie. Ma ha fatto anche un'altra proposta, Conte premier, in cui ne chiedeva 16. Sono le incoerenze". Però non sono soltanto le opposizioni. Anche i governatori di centrodestra sono, a dir poco, molto cauti: "lo sono convintissimo che Occhiuto e Schifani continueranno ad accettare questa sfida. E ne sono convinto anche perché, nella prima parte dell'anno, il Sud ha cominciato a crescere, più ancora dell'Italia centrale. Io credo che tutti ben presto si renderanno conto di che leva formidabile hanno nelle mani", ha concluso Calderoli. (Res)