Corea del Sud-Giappone: Kishida incontra vertici associazioni imprenditoriali

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha concluso oggi una visita ufficiale di due giorni in Corea del Sud con un incontro a porte chiuse coi vertici di quattro grandi associazioni imprenditoriali coreane. Lo riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano "Korea Herald", secondo cui il premier ha sollecitato le aziende dei due Paesi a prendere l'iniziativa per intensificare la cooperazione e gli scambi economici bilaterali. Durante l'incontro, durato circa un'ora, i rappresentanti imprenditoriali coreani hanno riaffermato l'impegno a rivitalizzare la cooperazione in aree come le catene di fornitura. (segue) (Git)