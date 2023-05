Corea del Sud-Giappone: Kishida incontra vertici associazioni imprenditoriali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una conferenza stampa a margine dell'incontro col premier giapponese, Yoon ha dichiarato che la cooperazione tra Tokyo e Seul "è essenziale non solo per i comuni interessi dei due Paesi, ma anche per la pace e la prosperità a livello mondiale nel contesto dell'attuale situazione internazionale e della crisi globale". Kishida ha ringraziato il presidente coreano per "i dinamici progressi" nel dialogo tra i rispettivi Paesi, confermando che le relazioni bilaterali sono inserite in un "percorso di miglioramento". Il premier giapponese ha fatto anche riferimento alla controversia sullo sfruttamento del lavoro coreano durante la Seconda guerra mondiale, che negli ultimi anni aveva contribuito a compromettere le relazioni bilaterali: Kishida si è detto "addolorato" per il dolore causato a molte persone nel passato, pur ribadendo l'importanza di guardare al futuro. (Git)