Pd: Cottarelli, mi dimetto dal Senato, i miei valori sono altri

- Il senatore Carlo Cottarelli lascia il Partito democratico (Pd): "Lascio il gruppo del Senato, non sono iscritto al Pd", precisa subito in una intervista al "Corriere della Sera". Però è stato eletto con il Pd: "Sì, certo". E non andrà in altri gruppi. "Me lo hanno proposto ma non è giusto cambiare partito. La prossima settimana mi dimetto dal Senato. Ho ricevuto un'offerta dall'Università Cattolica. Dirigere un programma per l'educazione di Scienze sociali ed economiche per gli studenti delle scuole superiori. Farò questo anche nei circoli culturali e degli anziani. Sarà una prestazione gratuita". Quanto al motivo di questa decisione: "Direi che lo spostamento del Pd in un'area lontana dai miei valori liberaldemocratici ha facilitato la decisione". L'elezione a segretaria di Elly Schlein: "Anche la composizione della segreteria. Però, attenzione, credo che abbia fatto bene a spostare il Pd a sinistra". "Il messaggio che adesso arriva dal Pd - continua il senatore - è più coerente con quello che dovrebbe avere un partito di sinistra. È importante che il messaggio di un partito sia chiaro". Quanto alla neo segretaria: "La stimo, al di là delle nostre posizioni diverse". (segue) (Res)