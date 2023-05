Pd: Cottarelli, mi dimetto dal Senato, i miei valori sono altri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ha digerito lo spostamento del partito lontano dall'area liberaldemocratica. Ma il tema fondante è "il ruolo del merito nella società e il peso che debba avere l'uguaglianza delle opportunità rispetto all'uguaglianza redistributiva. Entrambi sono importanti ma è il peso relativo che conta". "Quando ho deciso di partecipare alla campagna elettorale del Pd - racconta Cottarelli - sono andato a leggere il documento dei valori, l'ultimo che c'era, quello del 2008: merito e opportunità erano scritti con chiarezza. Nel documento del 2023 il merito era sparito, anche un po' criticato. Ma non solo da lì. Anche dalla mozione che Elly Schlein ha presentato per la candidatura alla segreteria". Ha già incontrato la segretaria prima di annunciare questa decisione: "Ovviamente. L'ho incontrata martedì. Poi ho visto il capogruppo del Senato Francesco Boccia. Ho spiegato i motivi della mia decisione", ha concluso Cottarelli. (Res)