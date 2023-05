Cile: ai conservatori del Partito repubblicano la maggioranza dei seggi nell'assemblea costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il Partito Repubblicano (Pr), forza guidata dall'ultraconservatore José Antonio Kast, ad avere la maggioranza nel Consiglio Costituzionale del Cile, l'organismo eletto domenica per formulare una nuova proposta di riforma della Carta. Il Pr ha infatti ottenuto il 35,4 per cento dei consensi, riuscendo ad eleggere 22 dei 50 membri del Consiglio. Gli oltre 3,3 milioni di voti, ottenuti ieri rendono i Repubblicani il partito più votato inCile dal ritorno della democrazia. Inoltre, alle elezioni per il Senato tenute nel 2021 tenute con identico meccanismo di voto, il Pr era riuscito a far eleggere solo un esponente. Unità per il Cile, la coalizione legata al governo del presidente Gabriel Boric, incassa 17 seggi, frutto del 28,6 per cento dei voti. Il terzo posto, con il 21,1 per cento dei consensi e undici seggi, va alla forza conservatrice Cile sicuro. (segue) (Abu)