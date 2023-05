Cile: ai conservatori del Partito repubblicano la maggioranza dei seggi nell'assemblea costituente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pr, che da solo avrà potere di veto su qualsiasi proposta sarà discussa nell'emiciclo, unirà ragionevolmente gli sforzi con Cile sicuro, costituendo un blocco conservatore da 33 seggi complessivi su 50. Rimangono esclusi Tutto per il Cile (9 per cento) e il Partito della gente (5,4 per cento). L'ultimo seggio è stato attribuito, come da prerogativa stabilita nella legge elettorale, a un consigliere rappresentante dei popoli originali. Al voto - obbligatorio - si sono recati oltre 12,5 milioni di cileni, quasi l'82 per cento degli aventi diritto. Ma molto alta è stata la quota di voti nulli (oltre 2,1 milioni di schede, il 17 per cento del totale) e delle schede bianche (565 mila, 4,55 per cento). (segue) (Abu)