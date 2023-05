Cile: ai conservatori del Partito repubblicano la maggioranza dei seggi nell'assemblea costituente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio è incaricato di redigere una nuova bozza di Costituzione dopo la bocciatura - a settembre scorso - del primo progetto di riforma della Carta adottata durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. Ai nastri di partenza si erano presentati più di 350 candidati, divisi sostanzialmente in cinque gruppi che rappresentano, in misura maggiore o minore, le posizioni dei maggiori partiti della politica cilena. I principali sostenitori del governo del presidente Gabriel Boric aderiscono alla coalizione Unidad para Chile, mentre ancora resiste l'alleanza Todo para Chile, erede della dissolta Concertación de Partidos por la Democracia (nota come "Concertation") che riuniva formazioni di centro e di sinistra. (segue) (Abu)