Sardegna: crolli di via Dettori a Cagliari, arrivano i contributi del Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza tecnica, affidata alla RTI Interforum Srl e P.A. Advice Spa, ha il compito di incontrare gli operatori danneggiati per registrare le diverse problematiche dei danni subiti e sulla base di ciò predisporre un bando per l'erogazione dei contributi. La RTI dovrà inoltre dare assistenza tecnica alle imprese nella presentazione delle domande, supporto agli uffici comunali nell'istruttoria delle pratiche, nella concessione dei contributi e nella rendicontazione. "Con questo percorso condiviso ci si ripromette nel quadro della trasparenza di una procedura pubblica - puntualizza l'assessore Sorgia - di ottimizzare i contenuti del bando e la tempistica di erogazione e rendicontazione". La Regione Sardegna aveva stanziato 500.000 euro per far fronte alla situazione creatasi dopo i cedimenti nel quartiere della Marina, disponendone il trasferimento al Comune di Cagliari per le procedure di competenza. (Rsc)