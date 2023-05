Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità diffusa nella prima parte del giorno, maggiori schiarite dal pomeriggio in un contesto che rimane di spiccata variabilità Precipitazioni possibili tra notte e mattino su Prealpi e pianura occidentale, nel pomeriggio maggiormente probabili sotto forma di brevi rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e pianura centro-orientale. Generale attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature minime in pianura intorno a 13 °C, massime intorno a 23 °C. (Rem)