Ucraina: Zelensky, ripristineremo nostra storia in modo onesto e senza impurità ideologiche

- L’Ucraina sta tentando di ripristinare una storia nazionale “onesta e senza impurità ideologiche”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso in occasione della Giornata del ricordo e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. “È l'8 maggio che la maggior parte dei popoli del mondo ricorda la grandezza della vittoria sul nazismo. È l'8 maggio che il mondo onora la memoria di tutti coloro le cui vite sono stati portati via dalla guerra", ha detto Zelensky. Il capo dello Stato ha annunciato di aver presentato un progetto di legge alla Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale ucraino) per proporre di istituire l'8 maggio come Giornata del ricordo e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. "Non dimenticheremo mai il contributo del popolo ucraino alla vittoria sul nazismo e non accetteremo menzogne”, ha detto il presidente. Zelensky ha aggiunto che oggi, come all’ora, si sta combattendo un male simile. “Sfortunatamente, il male è tornato. Sebbene l'aggressore ora sia diverso, ha lo stesso obiettivo: la schiavitù o la distruzione. E proprio come allora facevamo affidamento sulla forza congiunta dei popoli liberi, così ora noi combattere contro il male insieme al mondo libero, insieme all'Europa libera. E vinceremo! Ci sarà un giorno della nostra vittoria: il Giorno della Vittoria dell'Ucraina!", ha osservato Zelensky. (Kiu)