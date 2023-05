Regno Unito: ministra Cultura, elettori sono "arrabbiati" con Partito conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori sono "arrabbiati e frustrati" dopo 13 anni di governo conservatore. Lo ha dichiarato la ministra per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport, Lucy Frazer. Come riporta il quotidiano "The Times", Frazer ha affermato che i risultati delle elezioni locali di giovedì, in cui i conservatori hanno perso più di mille seggi, sono stati in parte dovuti al fatto che "siamo al potere da molto tempo". I risultati suggeriscono che il Partito laborista è sulla buona strada per diventare la più grande forza politica alle prossime elezioni, ma potrebbe non ottenere abbastanza voti per ottenere una maggioranza assoluta. Si è aperta quindi la possibilità di una coalizione tra laburisti e liberaldemocratici. (Rel)