Croce rossa: Locatelli, grazie a tutti volontari che operano con passione e coraggio

- Nella Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa “ringrazio tutti i volontari che, in Italia e nel mondo, con costante passione, impegno e coraggio ogni giorno prestano il loro servizio per la tutela e la sicurezza delle persone”. Lo scrive sui social il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “Donne e uomini – prosegue – che, con spirito di squadra e grande professionalità, intervengono nelle emergenze e nelle urgenze, nei disastri eccezionali e sono un punto di riferimento quotidiano per tutti i cittadini”. “Grazie in particolare alla Croce rossa italiana e al neo presidente Rosario Valastro che pochi giorni fa è venuto a trovarmi al ministero e mi ha donato la bandiera della Croce rossa simbolo di cura e protezione”, conclude il ministro. (Rin)