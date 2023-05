Riforme: Calenda, sì a rafforzamento poteri premier, no a presidenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Come Azione “siamo d’accordo sul rafforzamento dei poteri del presidente del Consiglio, sull’idea quindi del premierato e sul fatto che, insieme, vada rivisto il bicameralismo perfetto, che non funziona più e che blocca l’attività legislativa”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “24 mattino”, su Radio24. “Siamo però contrari al presidenzialismo, perché il presidente della Repubblica è l’unico punto di riferimento di tutti gli italiani, per cui sarebbe sbagliato toccarne la figura”. Interrogato sulla possibilità che al rafforzamento dei poteri del premier corrisponda un indebolimento della figura del Capo dello Stato, il leader di Azione ha sottolineato che “la moral suasion” così come “il controllo della costituzionalità delle norme” propri del presidente della Repubblica rimarrebbero. “Credo però – ha concluso – che il premier abbia il diritto, ad esempio, di scegliersi la squadra e, eventualmente, di cambiarla”. (Rin)