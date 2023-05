Moldova: diplomatico Transnistria, aumentare numero forze di pace russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrebbe aumentare le forze di mantenimento della pace presenti in Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova). Lo ha detto Leonid Manakov, capo della rappresentanza diplomatica della Transnistria a Mosca nel corso di un’intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Nel 1995, la Russia, con una decisione unilaterale, che non è stata concordata a livello della Commissione congiunta di controllo, ha ridotto il numero del proprio contingente a due battaglioni di fucilieri, sebbene in origine fossero sei. Ciò significa che l'attuale il numero non è superiore a 450 militari delle forze di pace russe che operano stabilmente nella zona di sicurezza. Allo stesso tempo, il loro personale, stabilito dai documenti della commissione, è pari a 3.100 persone", ha affermato il diplomatico. "Al momento, la situazione in Transnistria e ai suoi confini è stabile e sotto controllo”, ha aggiunto Manakov.(Rum)