Regno Unito: leader antimonarchico Smith critica polizia per arresti durante incoronazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia che ha arrestato i manifestanti antimonarchici prima dell'incoronazione di re Carlo III ha "distrutto qualsiasi fiducia" fra coloro che hanno il libero diritto di protesta e le forze di sicurezza. È quanto ha affermato il leader del gruppo antimonarchico, Graham Smith, arrestato sabato insieme ad altre cinque persone, mentre si dirigeva verso Trafalgar Square, il luogo designato dagli attivisti per protestare contro l'incoronazione di re Carlo III. Come riporta il quotidiano "The Guardian", Smith ha detto che gli agenti "dovrebbero abbassare la testa per la vergogna" e che la polizia non ha mostrato "alcun giudizio, buon senso e decenza". Scotland Yard ha riferito che sabato gli agenti hanno effettuato 52 arresti per reati tra cui rissa, reati di ordine pubblico, violazione della pace e cospirazione per causare disturbo pubblico. (Rel)