Ucraina: attacco russo a Odessa, bilancio parziale è di tre feriti e un disperso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di tre persone ferite e un disperso il bilancio di un incendio scoppiato nella regione ucraina di Odessa dopo che un missile X-22 russo ha colpito i magazzini di un’industria alimentare. Secondo quanto riferito dalle autorità regionali, "tre persone, dipendenti del magazzino, hanno riportato ferite lievi, è stata prestata loro assistenza medica tempestiva sul posto e nessuno è stato ricoverato". Resta da valutare, invece, il destino della persona scorsa, per cui "le operazioni di salvataggio sono in corso". Secondo il Servizio di emergenza statale, più di 90 soccorritori sono stati schierati per affrontare le conseguenze dell’attacco missilistico notturno che ha colpito la regione di Odessa. (Kiu)