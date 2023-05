Regno Unito: legge sicurezza online, WhatsApp potrebbe diventare illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito rischia uno scontro legale con la dirigenza di WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica istantanea, per problemi di privacy che potrebbero renderne illegale l'utilizzo nel Paese. a riportare la notizia è il quotidiano "The Guardian". Al centro della controversia c'è il disegno di legge sulla sicurezza online, un atto legislativo che toccherà quasi ogni aspetto delle attività online in Regno Unito e che, dopo più di quattro anni di lavoro, sta procedendo il suo iter verso l'approvazione alla Camera dei Lord. Il disegno di legge conferisce a Ofcom, autorità regolatrice delle comunicazioni del Regno Unito, il potere di imporre requisiti specifici ai social network che prevedono l'utilizzo di tecnologie mirate a contrastare il terrorismo o i contenuti di abusi sessuali su minori. Tuttavia, per le app di messaggistica che proteggono i dati degli utenti con la "crittografia end-to-end", è tecnologicamente impossibile leggere i messaggi degli utenti senza infrangere sostanzialmente le garanzie di privacy. I problemi riguardanti la crittografia end-to-end nella legge sulla sicurezza online potrebbero quindi portare al ritiro dell'app di messaggistica WhatsApp dal Regno Unito. (Rel)