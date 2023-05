Russia-Kirghizistan: Japarov in visita a Mosca inaugura monumento ai militari kirghisi caduti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monumento in granito ha tre picchi che ricordano la catena dei Monti Teskey Ala, in Kirghizistan. Come riferisce la presidenza kirghisa, è stato costruito su proposta del Kirghizistan, che ha anche finanziato la realizzazione. In giornata Japarov incontrerà l’omologo della Russia, Vladimir Putin. Secondo quanto annunciato dall’ufficio stampa del Cremlino, i due leader discuteranno degli scambi commerciali e dello sviluppo delle relazioni in campo culturale e umanitario. “Si prevede di discutere lo stato attuale e le prospettive per lo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in ambito commerciale, economico, culturale e umanitario”, ha fatto sapere il Cremlino in una nota. (Res)