Siria: bombardata una postazione per il traffico di droga al confine con la Giordania

- Un aereo da guerra, probabilmente appartenente all’aviazione militare della Giordania, ha bombardato questa mattina una postazione controllata da un noto trafficante di droga, Marai al Ramathan, al confine con la Siria, utilizzata per contrabbandare stupefacenti in territorio giordano. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, specificando che la postazione si trovava nel villaggio di Al Shaab, nella campagna orientale di Al Suwayda. Secondo Sohr, inoltre ad ora non si hanno notizie ufficiali sulla morte di Al Ramathan e della sua famiglia, ma dalle prime informazioni raccolte, è probabile che il trafficante, la moglie e sei figli siano stati uccisi nel bombardamento. Al Ramathan, già arrestato dalle autorità siriane lo scorso dicembre e rilasciato il 20 aprile, collaborava con le milizie legate al partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ed era considerato uno dei maggiori trafficanti di droga dal territorio siriano verso la Giordania e i Paesi del Golfo. (Res)