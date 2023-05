Ucraina: Zelensky firma decreto per celebrare il 9 maggio la Festa dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha firmato un decreto in base al quale il 9 maggio non si celebrerà più la Giornata della vittoria ma la Festa dell’Europa. Il relativo documento è stato pubblicato sul sito web del presidente. "Consapevole dell'identità europea del popolo ucraino, con l'obiettivo di rafforzare l'unità dei popoli d'Europa, garantire la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo, attestare l'impegno per gli ideali e i valori della democrazia, sostenere le iniziative dei giovani e di altre associazioni pubbliche, decido di istituire la Giornata dell'Europa in Ucraina, da celebrare ogni anno il 9 maggio insieme agli Stati dell'Unione europea", si legge nel decreto. Tradizionalmente il 9 maggio gli Stati ex sovietici celebrano la Giornata della vittoria nella Grande guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale), mentre i Paesi dell’Ue indicano tale data come “Festa dell’Europa”: cambiano i nomi ma si celebra la medesima festività. (Kiu)