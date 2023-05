Imprese: Corte Conti su Invitalia, positivo risultato di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo il risultato di bilancio 2021 di Invitalia spa, pari a 80.178.968 euro, in crescita sui 35,4 dell'anno precedente, con uno stato patrimoniale consolidato che, a livello di Gruppo, registra un aumento di valore nell'attivo 2021 pari a 1.020 milioni di euro rispetto al 2020. È quanto evidenzia la Corte dei conti nella Delibera n. 42/2023 della Sezione controllo enti, in cui la magistratura contabile ha esaminato la gestione 2021 dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia spa), rilevando l'aumento da 3.151 a 3.542 milioni di euro, tra il 2020 e il 2021, delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato, oltre alla crescita del patrimonio netto consolidato, attestatosi a 873,7 milioni di euro nel 2021, rispetto agli 805,5 dell'anno precedente. Il bilancio 2021 mostra un incremento di 635,5 milioni delle attività patrimoniali, principalmente dovuto all'aumento delle partecipazioni (+530 milioni di euro) e delle altre attività (+215,4 milioni), rappresentate in gran parte dai prestiti obbligazionari (Fondo Pmi) sottoscritti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza Covid19. Sono, invece, in calo di 116 milioni di euro le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. (segue) (Com)