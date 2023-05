Imprese: Corte Conti su Invitalia, positivo risultato di bilancio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono di 561,5 milioni le passività (da 1.896 a 2.457 milioni, tra il 2020 e il 2021). Le passività finanziarie, costituite da debiti per 263,6 milioni di euro e titoli in circolazione per 351,9, ammontano a circa 615,5 milioni, contro i 551,9 del 2020. Le altre passività, che si attestano nel 2021 a 1.810 milioni (1.300 nel 2020) comprendono i debiti per fondi di terzi in gestione, relativi a misure agevolative di cui l'Agenzia è responsabile per l'attuazione (in calo dai 694 milioni del 2020 ai 682 del 2021). Il patrimonio netto passa dai circa 824,2 milioni del 2020 agli 898,2 del 2021. Invitalia ha consolidato, nel 2021, il ruolo di soggetto qualificato per l'attuazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (Cis) e di supporto alla pubblica amministrazione nell'attuazione degli interventi, finanziati dal Pnrr e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, in materia di rigenerazione urbana, riqualificazione/valorizzazione del patrimonio pubblico e miglioramento della qualità delle reti, degli impianti e dei servizi. (Com)