Regno Unito: governo assume studio legale per eliminare leggi Ue da statuto britannico

- Il governo del Regno Unito ha assunto un importante studio legale londinese, con un contratto del valore di circa 4 milioni di sterline (4,6 milioni di euro), per assistere nell'attuazione del provvedimento che cancella le normative dell'Unione europea dallo statuto britannico. A riportare la notizia è il quotidiano "The Independent". Un portavoce di Downing Street ha dichiarato: "Il governo è pienamente impegnato a rimuovere e riformare la gravosa legge dell'Ue, e si è procurato un supporto legale esterno per sviluppare la capacità esistente del dipartimento legale del governo per assistere con la realizzazione del programma di riforma". "Una volta approvato, il Retained Eu Law Bill consentirà al Paese di cogliere ulteriormente le opportunità della Brexit garantendo che le normative soddisfino le esigenze del Regno Unito, contribuendo a guidare la crescita economica e l'innovazione", ha aggiunto il portavoce del governo. (Rel)