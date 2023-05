Roma: Aielli (Dg Campidoglio), per 5G rispetto criteri governo su stop società cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa per il 5G a Roma "rappresenta una sinergia esemplare fra pubblico e privato. Il nostro intervento colma un vuoto che le aziende da sole avrebbero impegnato molti più anni per riempire, e nel frattempo consente alle imprese di mettersi alla prova del mercato concorrenziale in un settore di punta" e rispetto alla disposizione del governo che impedisce di scegliere società cinesi per le forniture tecniche "rispetteremo i criteri dettati dall’Agenzia nazionale di sicurezza e ci rivolgeremo a società europee, giapponesi, americane, sudcoreane. Il settore è vivissimo e concorrenziale, siamo sicuri che l’infrastruttura romana sarà al massimo del livello tecnologico, di affidabilità e sicurezza". Lo ha detto il direttore generale del Campidoglio, Paolo Aielli, in una intervista al quotidiano "La Repubblica". La chiusura della gara per il project financing "è il 5 giugno: a quel punto valuteremo le proposte alternative, fermo restando che la miglior soluzione per la città è una joint-venture pubblico-privato. Se dovessero emergere offerte migliori, la Bai potrà rivedere le sue condizioni esercitando il diritto di prelazione", ha aggiunto. (Com)