Usa: sparatoria Texas, Biden accusa i Repubblicani di indifferenza

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accusato i Repubblicani di indifferenza alle conseguenze della violenza armata nel Paese, dopo la sparatoria verificatasi nel fine settimana in un centro commerciale nel Texas, costata la vita a otto persone. "Attacchi come questo sono troppo scioccanti per risultare familiari. Eppure, quest'anno le comunità americane hanno già sofferto circa 200 sparatorie di massa, stando ai principali indicatori", ha commentato il presidente Usa, che ha ordinato di porre le bandiere a mezz'asta nei principali edifici pubblici federali in segno di lutto. "I membri repubblicani del Congresso non possono continuare a ignorare questa epidemia con una scrollata di spalle. I tweet e le preghiere non sono abbastanza", ha aggiunto Biden. (Was)