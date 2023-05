Medio Oriente: scontri a Nablus tra Forze di difesa israeliane e gruppi armati palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri sono scoppiati all’alba di questa mattina a Nablus, nel nord della Cisgiordania, tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e gruppi armati palestinesi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Shehab”. Tra la tarda notte di ieri e l’alba di questa mattina, nel campo profughi di Balata, alla periferia orientale di Nablus, si sono sentite suonare la sirene di allerta, dopo l’incursione delle Idf nell’area est della città, mentre tiratori scelti sono stati dispiegati in prossimità della tomba di Giuseppe. Ne sono nati scontri con le brigate Al Quds, che hanno cercato di respingere le Idf. Queste ultime, nella serata di ieri, avevano arrestato un ricercatore e scrittore palestinese, Yasser Manna, traduttore presso un centro studi di Gerusalemme, mentre attraversava il posto di blocco di Zatara. Nel 2019, Manna era stato arrestato e trasferito nella prigione di Megiddo, dove aveva trascorso due anni. Nel luglio 2021 era stato rilasciato, per essere nuovamente arrestato quattro giorni dopo e rinchiuso nel carcere di Gerico per 45 giorni. Era tornato in libertà da circa due anni. (Res)